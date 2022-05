DEL: Panther binden Leistungsträger - Brüderpaar geht

Wie der Verein am Montag bekannt gab, werden die Angreifer David Stieler, Vinny Saponari und Michael Clarke auch in der Spielzeit 2022/23 zum Team gehören.

Stieler spielt seit 2016 für die Panther, in seiner Bilanz stehen 153 Scorerpunkte in 301 DEL-Spielen. Saponari (zwölf Tore) und Michael Clarke (elf) trafen in der abgelaufenen Saison jeweils zweistellig.