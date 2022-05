Ironman-WM: Drama um Dreitz - Deutscher scheidet nach Unfall mit Motorrad aus

Bei der Triathlon-WM in St. George wollte Andreas Dreitz angreifen. Das Rennen entwickelt sich anders als geplant, sodass er am Ende die Ziellinie nicht erreicht.

In Abwesenheit der deutschen Ironman-Stars Patrick Lange und Jan Frodeno wollte die Athleten aus der zweiten Reihe angreifen.

Er hatte in St. George zunächst gut begonnen. Die 3,86 Kilometer Schwimmen absolvierte er in guten 51:51 Minuten und lag in Reichweite der Spitze.