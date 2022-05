WWE-Aus? Topstar Roman Reigns schockt Fans mit Abschieds-Botschaft

Hat Roman Reigns bei WrestleMania Backlash seine Abschiedstournee begonnen? Der „Head of the Table“ stimmt die Fans auf eine „neue Phase“ seiner Karriere ein.

Eine größere Nachricht lieferte Reigns allerdings am Tag zuvor, bei einer nicht fürs Fernsehpublikum aufgezeichneten Show in der Stadt Trenton im US-Bundesstaat New Jersey.

Plant der „Head of the Table“, der Ende des Monats 37 wird, ein für Wrestler-Verhältnisse frühes Karriere-Ende?

WWE-Tosptar Roman Reigns schielt nach Hollywood

Reigns‘ Ankündigung kommt nicht ganz aus heiterem Himmel, schon im November hatte er aufhorchen lassen mit einem TV-Auftritt, in dem er erklärte, dass seine Tage bei WWE „eher früher als später“ gezählt sein könnten - und mit einem ESPN -Interview, in dem er davon sprach, eine Schauspiel-Karriere ins Visier zu nehmen.

An Johnsons Seite hatte der mit ihm familiär verbundene Reigns auch schon seinen ersten Filmauftritt in „Hobbs and Shaw“, im Herbst hatte Reigns angekündigt, weitere Projekte zu verfolgen, in die „bald Bewegung“ kommen würden.