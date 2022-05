Tennis: Zverev mit harter Kritik an der ATP - "Bin komplett tot"

Nach seiner Final-Niederlage in Madrid hat Alexander Zverev die Spielvereinigung ATP kritisiert. Im Fokus steht dabei die Ansetzungen der Partien.

Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Madrid eine deutliche Niederlage im Finale kassiert.

Gegen Carlos Alcaraz verlor er in nur 62 Minuten mit 3:6, 1:6 . Nach dem Match richtet der deutsche Tennis-Profi aber deutliche Worte in Richtung der Organisatoren und der Spielervereinigung ATP.

„Die Ansetzung muss besser werden“, sagt er und erklärt, „gestern beginnt mein Match um 23 Uhr. Ich habe drei Sätze gespielt und war so gegen 1.30 Uhr morgens oder so fertig. Bis ich zurück im Hotel bin, bis ich gegessen habe, bis ich meine Physio-Übungen gemacht habe, weil ich mich auf den nächsten Tag vorbereiten muss, ist es 5 Uhr morgens.“

Er musste zweimal in Folge in der Nacht-Session und fühlte sich „komplett tot. Du bist einfach nicht in der Lage, eine körperliche Aktivität auf dem höchsten Level zu leisten.“