WWE WrestleMania Backlash 2022: Ronda Rousey zurück auf WWE-Thron - Rätsel um Rivalin Flair

UFC Hall of Famerin Ronda Rousey besiegt bei WWE WrestleMania Backlash Charlotte Flair und ist wieder Champion. Flair scheint vor einer längeren Pause zu stehen,

Knapp drei Monate nach ihrem WWE-Comeback hält „The Baddest Woman on the Planet“ wieder Titelgold.

UFC Hall of Famerin Ronda Rousey hat sich bei der Großveranstaltung WrestleMania Backlash 2022 den Damentitel des SmackDown-Kaders gesichert. Rousey besiegte Charlotte Flair, gegen die sie bei der Megashow WrestleMania 38 vor einem Monat noch unter kontroversen Umständen verloren hatte. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

In einem packenden Rückkampf - der als „I Quit Match“ - nur durch Aufgabe gewonnen werden konnte, sorgte Rousey am Ende für klare Verhältnisse gegen ihre alte Rivalin, mit der sie es schon bei ihrem ersten WWE-Engagement mehrfach zu tun gehabt hatte.

Ronda Rousey siegt - Charlotte Flair angeblich verletzt

Rousey siegte am Ende mit einem Armbar, die Tochter der Legende Ric Flair scheint derweil vor einer Pause zu stehen. WWE verkündete nach dem Match einen offensichtlich fingierten Armbruch Charlottes (“fractured radius“ - gebrochene Speiche).

Wie lange Flair - die im Sommer den bei Konkurrent AEW aktiven Wrestler-Kollegen Andrade El Idolo heiraten will - dem WWE-Geschehen fernbleiben wird, ist unklar.

Rousey hatte sich zwischen 2019 und Anfang 2022 eine familiäre Auszeit genommen, im September vergangenen Jahres hatte sie ihre erste Tochter zur Welt gebracht . Rouseys Mutterschaft war in der Fehde mehrfach thematisiert worden und fand auch im Match Erwähnung: Flair wünschte Rousey höhnisch einen „Frohen Muttertag“, als sie sie mit einem Stuhl abfertigen wollte, stattdessen aber mit Rouseys Spezialaktion ausgekontert wurde.

Roman Reigns triumphiert im Hauptkampf

Reigns pinnte am Ende Riddle recht unvermittelt mit einem Spear, McIntyre - mit dem sich eine Titelfehde gegen Reigns anbahnt - war zuvor von Reigns durch den Kommentatorentisch geschleudert und damit schachmatt gesetzt worden. Auffällig: Die von Reigns gezeigte Aktion war eine Variation des Rock Bottom, dem Manöver, das Dwayne „The Rock“ Johnson berühmt gemacht hat - mit dem ein Megaduell der Generationen bei WrestleMania 39 im kommenden Jahr im Gespräch ist.

Einen weiteren Sieg feierte auch der bei WrestleMania zu WWE zurückgekehrte AEW-Mitgründer Cody Rhodes, der im Opener einmal mehr Seth Rollins bezwang. Rhodes konterte in einem weiteren sehenswerten Duell einen Versuch Rollins‘ aus, ihn mit einem verbotenen Griff an die Hose zu pinnen und setzte den Trick dann selbst ein - ein nicht ganz sauberes Ende, das in einem dritten Match münden könnte (HINTERGRUND: „Bekomme absurden Haufen Geld“ - warum Cody Rhodes‘ WWE-Deal wegweisend ist)