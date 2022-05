FC Bayern: Leon Goretzka zieht kritisches Saisonfazit

Trotz der zehnten Meisterschaft in Folge war beim FC Bayern 2021/22 lange nicht alles Gold, was glänzt. Auch Leon Goretzka zieht ein kritisches Fazit.

Meisterschaft der Bayern Lohn für harte Arbeit

Meisterschaft hin oder her – das frühe Ausscheiden in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Borussia Mönchengladbach sowie das Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen Underdog FC Villarreal waren ein heftiger Schlag ins Kontor für die sonst so erfolgsverwöhnten Bayern.