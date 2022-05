Stefan Effenberg über BVB-Perspektive, Haaland, Adeymi und RB Leipzig - Kolumne

es ist schon aller Ehren wert, wie Borussia Dortmund nun mit so vielen Toren Vizemeister zu werden, aber trotzdem selbstkritisch zu hinterfragen, warum man so viele Gegentreffer bekommen hat.

Wer ersetzt Haaland beim BVB?

Die Frage ist deshalb: Wie will man sich vorn aufstellen? Ich denke da als Transfer-Kandidat auch an einen Luka Jovic, der bei Real Madrid chancenlos ist, aber ein hervorragender Haaland-Nachfolger wäre.

International war die Saison bei den Schwarz-Gelben natürlich enttäuschend, in dieser machbaren Champions-League-Gruppe gescheitert zu sein und dann auch noch in der Europa League gleich rauszufliegen.

Das verschwindet beim BVB ein bisschen, wenn man es mit Eintracht Frankfurt vergleicht, die in der Bundesliga zwar Mittelmaß sind, uns international aber so furios vertreten.

RB Leipzig: Emotionen schon immer schwierig

Wir bewundern zu Recht, wie Leipzig Fußball spielt. Aber wenn wir sehen, was die Stimmung und Fan-Identifikation angeht in Dortmund, auf Schalke oder auch in Kaiserslautern in der 3. Liga: Das ist ein Thema, das kriegst du eben nicht gekauft.