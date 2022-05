Handball: Dank Blick auf das Wesentliche - SC Magdeburg steuert in der HBL auf den Meistertitel zu

Der SC Magdeburg räumt in der Handball-Bundesliga den nächsten dicken Brocken aus dem Weg, Die erste Meisterschaft seit mehr als 20 Jahren scheint dem Klub kaum mehr zu nehmen.

Kein Kommentar zur glänzenden Tabellensituation, keine Silbe zur immer näher rückenden Meisterschaft - Magdeburgs Wort zum Sonntag fiel eindeutig aus. „Mama“, schrieb der Spitzenreiter der Handball-Bundesliga in den Sozialen Netzwerken in zehn verschiedenen Sprachen: „Alles Liebe zum Muttertag.“

Bloß nicht abheben, und den Blick auf das Wesentliche: So lautete die Devise beim Team von Trainer Bennet Wiegert auch am Tag nach dem 38:36-Krimisieg beim Pokal-Halbfinalisten HC Erlangen. Eine Taktik, mit der sie beim Klub-Weltmeister seit Wochen ziemlich gut fahren.

Sechs Spiele trennen den SCM noch vom großen Ziel - und die Zweifel an der ersten Meisterschaft seit 2001 schwinden von Spieltag zu Spieltag. Mit nunmehr 52:4 Punkten und einem Spiel Rückstand liegt Deutschlands erster Champions-League-Gewinner komfortable sechs Minuspunkte vor Verfolger und Rekordmeister THW Kiel (48:10).

SC Magdeburg hält dem Druck stand

Dahinter lauern mit der SG Flensburg-Handewitt und den Füchsen Berlin (beide 44:12) zwei Mannschaften, die allenfalls noch Chancen im Kampf um die Qualifikation für die Champions League haben. Die Berliner siegten nach einer Steigerung in der zweiten Halbzeit noch mit 30:28 (12:15) bei der HSG Wetzlar, Flensburg tritt am Sonntagnachmittag bei TSV Hannover-Burgdorf an.