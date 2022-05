Mario Götze mit PSV Eindhoven im Pech - Last-Minute-Ausgleich bei Feyenoord Rotterdam

PSV Eindoven hat am Sonntag einen 2:0-Vorsprung bei Feyenoord Rotterdam verspielt - und damit vielleicht auch die letzte Chance auf die Meisterschaft in der Niederlande.

Nachdem Ajax Amsterdam zuvor mit 2:2 bei AZ Alkmaar gepatzt hatte, kam das Team von Trainer Roger Schmidt auch nur zu einem 2:2-Unentschieden in Rotterdam.

Dabei hatte alles so gut begonnen: PSV war durch einen Doppelschlag von Cody Gakpo (16./29.) in Führung gegangen. Feyenoord kam durch Cyriel Dessers wieder ran (86.) - und erzielte durch selbigen sogar noch das 2:2 in der Nachspielzeit (90.+5).