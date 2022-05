Volleyball: Stuttgart kürt sich zum deutschen Meister

Die Allianz MTV Stuttgart hat sich zum zweiten Mal zum deutschen Meister in der Volleyball-Bundesliga der Frauen gekürt. Gegen den SC Potsdam gab es einen klaren Sieg im entscheidenden Spiel.

Im entscheidenden Spiel fünf siegten sie in der heimischen Halle mit 3:0 (25:14, 25:20, 25:23) gegen den SC Potsdam. Damit feiert die Mannschaft den zweiten Meistertitel nach 2019. „Es fühlt sich unglaublich an“, sagte Stuttgarts Außenangreiferin Simon Lee nach dem Sieg. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)

Die Gastgeberinnen waren von Beginn an gut aufgelegt und überrannten quasi die Gäste. Potsdam fand zwar in Folge etwas besser in die Partie, aber wirklich gefährlich wurden sie erst im dritten Satz.