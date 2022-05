WTA-Turnier in Rom: Peng versehentlich auf Trainingsliste

Kurzzeitig stand am Sonntag der Name der zwischenzeitlich verschollenen Chinesin Peng Shuai auf der Liste für das angesetzte Training.

Kuriosität am Rande des WTA-Turniers in Rom: Kurzzeitig stand am Sonntag der Name der zwischenzeitlich verschollenen Chinesin Peng Shuai auf der Liste für das angesetzte Training. Die frühere Wimbledonsiegerin im Doppel wurde seit ihren Missbrauchsanschuldigungen gegen einen hochrangigen chinesischen Politiker im Sozialen Netzwerk Weibo nicht mehr außerhalb Chinas gesehen.