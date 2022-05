City-Gala! Guardiola-Team fertig Newcastle ab und macht großen Schritt in Richtung Meisterschaft

Manchester City nutzt den Patzer von Konkurrenz Liverpool. Der Sieg gegen Newcastle kann auch in der Höhe wichtig sein.

Das Team von Pep Guardiola gewann am Sonntag gegen Newcastle United 5:0 (2:0) und hat mit 86 Punkten nun drei Zähler Vorsprung auf die Reds mit dem deutschen Teammanager Jürgen Klopp. ( Service: Ergebnisse der Premier League )

City überflügelt Liverpool in Sachen Tordifferenz

Zudem zogen die Skyblues auch in Sachen Tordifferenz an Liverpool vorbei. Die ist bei Punktgleichheit entscheidend. Der Champions-League-Finalist hatte am Vorabend nur 1:1 (0:0) gegen Tottenham Hotspur gespielt.