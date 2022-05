FC Bayern: Remis gegen den VfB Stuttgart - Übergabe der Meisterschale

Der VfB hat den Relegationsplatz so gut wie sicher und kann Hertha BSC bei drei Zählern Rückstand im Saisonfinale gegen den 1. FC Köln theoretisch noch abfangen. Bereits jubeln kann der FC Augsburg, der durch das Stuttgarter Remis sicher für eine weitere Saison in der Bundesliga planen kann. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Kalajdzic rettet VfB einen Punkt

Serge Gnabry (35.) und Thomas Müller (44.) trafen für die Münchner, die nach der Partie ihre zehnte Meisterschale in Folge feierlich in Empfang nahmen. Tiago Tomas (8.) und Sasa Kalajdzic (52.) sicherten den Schwaben vor 75.000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena einen Punkt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Bayern-Trainer Nagelsmann, der den Ibiza-Trip einiger Stars in Folge der biederen 1:3-Pleite in Mainz als „sinnvolle Belastungssteuerung“ bezeichnet hatte, musste auf die kranken Nationalspieler Leroy Sané und Jamal Musiala verzichten und schickte sieben Kurz-Urlauber von Beginn an in die Partie. „Die waren jetzt nicht beim Komasaufen“, betonte Nagelsmann.