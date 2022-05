Ludwigsburg holt Rang drei der Basketball-Champions-League

Ludwigsburg sichert in der Basketball-Champions-League den dritten Platz und feiert seinen größten Erfolg auf internationalem Parkett.

Der Bundesligist gewann am Sonntag beim Final Four in Bilbao das kleine Finale gegen den israelischen Vertreter Hapoel Holon mit 88:68 (42:29) und schnitt damit besser ab als noch 2018.