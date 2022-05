FC Bayern: "Stoppt das europäische Fußball-Monster" - Fans protestieren gegen Reformen der Champions League

Zehn Meisterschaften in Folge – der FC Bayern ist in der Bundesliga das Nonplusultra.

Champions League: Bayern-Fans protestieren gegen Reformen

„Stop UCL reforms - football for millions of fans, not billions of Euro“ (zu Deutsch: UCL-Reformen stoppen - Fußball für Millionen von Fans, nicht für Milliarden von Euro) stand auf einem Banner, das die Anhänger präsentierten.