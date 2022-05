Darts: Schindler scheitert - MvG nimmt Revanche an Clayton

Nach seinem Sieg über Rob Cross ist Martin Schindler im Achtelfinale der European Darts Open in Leverkusen ausgeschieden. Ein Belgier war zu stark für den deutschen Darts-Profi.

Im Achtelfinale der European Darts Open in Leverkusen verlor er gegen den Dimitri van den Bergh mit 4:6. Dabei verschlief der deutsche Darts-Profi den Auftakt komplett und hätte beinahe die ersten fünf Legs verloren.

Der Belgier stellte dank eines starken Drei-Dart-Average von 105,31 Punkten auf 5:2. Schindler konnte zwar nochmal auf 4:5 verkürzen, aber im zehnten Leg beendete der Weltranglistenneunte dann das Match. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Van den Bergh trifft im Viertelfinale nun auf den Überraschungsmann Josh Rock. Der Nordire, der in seinem ersten Jahr auf der Pro Tour ist, bezwang den englischen Landsmann Scott Williams mit 6:2.

Price und Clayton ausgeschieden

Mit einem Treffer auf die Doppel-5 machte Aspinall die Überraschung perfekt und verhinderte so die Rückkehr vom Waliser an die Spitze der Weltrangliste. Der Engländer trifft nun auf Luke Humphries, der gegen Brendan Dolan mit 6:4 siegte.

Revanche konnte derweil Michael van Gerwen nehmen. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge besiegte er in Leverkusen Jonny Clayton mit 6:4. Dabei drehte der Niederländer einen 2:4-Rückstand und kann somit seinen nächsten Titel in diesem Jahr feiern.