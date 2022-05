Giro d‘Italia: Mark Cavendish gewinnt dritte Etappe im Massensprint

Wieder Sturzpech hatte Emanuel Buchmann, der im Vorjahr die Chancen auf eine Topplatzierung mit einem kapitalen Crash eingebüßt hatte und die Rundfahrt vorzeitig verlassen musste. Am Samstag kam der 30-Jährige in der Mitte des Zeitfahrens zu Fall.

Am Montag steht für den Giro-Tross der Transfer nach Sizilien an. Auf der vierten Etappe am Dienstag wird es im Kampf um die Gesamtwertung erstmals wirklich ernst, wenn es auf den Ätna geht. Der Giro endet nach 3410 km am 29. Mai in Verona.