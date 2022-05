Frauen-Bundesliga: VfL Wolfsburg feiert siebte Meisterschaft

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg besiegen Carl Zeiss Jena und feiert damit die Meisterschaft. Es ist bereits die siebte in der Geschichte des VfL.

Der VfL siegte am vorletzten Spieltag bei Absteiger Carl Zeiss Jena 10:1 (5:0) und nutzte seinen ersten Matchball, um mit sieben Titeln mit dem 1. FFC Frankfurt (heute Eintracht) gleichzuziehen.

Wolfsburg mit Chance auf weiteren Titel

Der VfL kann eine Saison des Umbruchs in Trainerteam und Kader sogar noch mit dem Double krönen: Im DFB-Pokalfinale am 28. Mai in Köln trifft der Titelverteidiger auf Turbine Potsdam.