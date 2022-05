FC Bayern: Julian Nagelsmann verteidigt Ibiza-Trip - kein Koma-Saufen der Spieler

FC Bayern: Nagelsmann spricht über Ibiza-Trip

Der angefügt hatte: „Ich bin nicht ihr Papa oder Erzieher. Die Spieler sind mündig und dürfen sich frei entscheiden, was sie an freien Tagen machen.“

Kahn betont den Mannschaftsgeist

Einige Profis schon am Montag wieder im Training

Kingsley Coman war beim Feiern nur einen Tag mit dabei und trainierte schon am Montag wieder an der Säbener Straße. Robert Lewandowski war ebenso dabei.

Nach SPORT1-Informationen trommelte Nagelsmann seine Spieler am Rande des Trainingscomebacks am Dienstag in der Kabine zusammen, um sie in die Pflicht zu nehmen.