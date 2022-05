NFL: Richter erlässt Haftbefehl gegen Super-Bowl-Sieger Earl Thomas

Super-Bowl-Sieger Earl Thomas wird per Haftbefehl gesucht. Der langjährige Seahawks-Star soll mehrfach eine Schutzanordnung missachtet haben.

So soll der 33-Jährige einer Frau und deren Kind Droh-Nachrichten gesendet haben. Der Anwalt von Thomas bestätigte bereits, dass es sich bei der betroffenen Frau um die Noch-Ehefrau des Sportlers handelt. Beide befinden sich aktuell in einem Scheidungsprozess.

In den Nachrichten soll Thomas wohl mit Gewalt gedroht habe. Die Beziehung der beiden sorgte bereits in der Vergangenheit für Negativ-Schlagzeilen. So soll Thomas‘ Frau ihn 2020 mit einer Waffe bedroht haben, nachdem sie ihn mit einer anderen Frau im Schlafzimmer gefunden haben soll. (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)