2. Liga: Karlsruher SC – SG Dynamo Dresden, 2:2 (0:1)

Am Sonntag trennten sich der Karlsruher SC und SG Dynamo Dresden unentschieden mit 2:2. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Im Hinspiel hatte Dynamo Dresden einen 3:1-Sieg gefeiert.

Ransford-Yeboah Königsdörffer bediente Patrick Weihrauch, der in der 25. Spielminute zum 1:0 einschoss. Die Pausenführung von Dresden fiel knapp aus. Jérôme Gondorf versenkte den Ball in der 64. Minute im Netz des Gasts. Nach Vorlage von Marvin Wanitzek ließ Philipp Hofmann den zweiten Treffer des KSC folgen (73.). Die Gastgeber schafften es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (93.) traf Michael Akoto nach einer Vorlage von Weihrauch zum Ausgleich für SG Dynamo Dresden. Letztlich gingen Karlsruhe und Dynamo Dresden mit jeweils einem Punkt auseinander.