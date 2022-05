Bundesliga heute live: RB Leipzig - FC Augsburg im TV, Stream, Ticker

Der Vizemeister kämpft um die Champions League: RB Leipzig will am vorletzten Spieltag wieder auf den vierten Platz vorstoßen.

Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco liegt vor Abschluss des vorletzten Spieltags einen Zähler hinter dem SC Freiburg. Der Gegner im Pokal-Finale hatte am Samstag gegen Union Berlin Federn gelassen, RB könnte schon mit einem Remis gegen den FC Augsburg vorbeiziehen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Bundesliga heute: RB Leipzig - FC Augsburg

Leipzig spielte lange eine sehr starke Rückrunde. Auf den letzten Metern geht es nun um alles. Das Finale in der Europa League wurde am Donnerstag gegen die Glasgow Rangers schon verspielt. Nur über die Liga kann RB erneut in die Königsklasse rutschen, es ist das erklärte Ziel.