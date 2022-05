Zweitliga-Relegation: Lautern hat am 20. Mai Heimrecht

Nach dem vorletzten Spieltag der 3. Liga ist bereits klar, dass der 1. FC Kaiserslautern in der Relegation ran muss. Zuerst geht es auf im Fritz-Walter-Stadion gegen Dynamo Dresden.

Der viermalige deutsche Meister 1. FC Kaiserslautern hat im Relegations-Hinspiel zur 2. Fußball-Bundesliga am 20. Mai (ab 20.30 Uhr im SPORT1 -Liveticker) gegen Zweitliga-Drittletzten Dynamo Dresden Heimrecht.

Die Roten Teufel belegten den dritten Rang in der 3. Liga. Das Rückspiel in Sachsen findet am 24. Mai (ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) statt.