Werder macht großen Schritt - Dresden weiter sieglos

Frankfurt am Main (SID) - Werder Bremen ist der sofortigen Rückkehr in die Fußball-Bundesliga einen großen Schritt näher gekommen. Die Hanseaten gewannen am vorletzten Spieltag der 2. Liga 3:0 (0:0) beim bereits feststehenden Absteiger Erzgebirge Aus. Damit reicht dem Tabellenzweiten in der letzten Partie am kommenden Sonntag ein Remis gegen Jahn Regensburg für den Aufstieg.