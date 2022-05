3. Liga: Würzburger Kickers – Hallescher FC, 1:2 (0:1)

Elias Huth machte in der 33. Minute das 1:0 von Hallescher FC perfekt. Zur Pause behielt der Gast die Nase knapp vorn. Den Ausgleichstreffer hatte der Gastgeber in der 74. Minute im Repertoire. Marcel Titsch-Rivero bediente Huth, der in der 78. Spielminute zum 2:1 einschoss. Am Schluss gewann Hallescher FC gegen die Würzburger Kickers.