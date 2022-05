Top-Wochenende für Schalke-Fans: Im Nachwuchs-Bereich gibt es einen Meistertitel

Das Team aus der Schalker „Knappenschmiede“ besiegte den Nachwuchs des VfB Stuttgart vor 3150 Zuschauern im traditionsreichen Parkstadion in Gelsenkirchen mit 3:2 im Elfmeterschießen. Nach Verlängerung hatte es 1:1 (1:1, 0:0) gestanden.

Die Stuttgarter gingen zunächst in der 53. Minute durch einen Kopfballtreffer von Jan-Carlo Simic in Führung, aufseiten der Schalker traf Tristan Osmani zum Ausgleich (64.).

Schalke behält die Nerven im Elfmeterschießen

In der Folge hatte Stuttgart die besseren Chancen - und zweimal Pech mit Schüssen ans Aluminium. Zunächst lenkte S04-Keeper Faaris Yusufu einen Schuss von Laurin Ulrich an die Latte (69.), dann traf ein abgefälschter Schuss von Samuele di Benedetto in der Verlängerung den Pfosten (97.).