Schröder: Grammozis-Vertrag verlängert sich auf Schalke

Der neue Kontrakt von Grammozis hat eine Laufzeit bis 2023. Für den Coach hatte Schalke-Urgestein Mike Büskens die Verantwortung auf der Trainerbank übernommen und mit sieben Siegen in acht Spielen die Königsblauen wieder in Liga eins geführt. Am Samstag gab es das entscheidende 3:2 (0:2) gegen den FC St. Pauli.