Bundesliga: Tolisso bei Bayern vor dem Abschied? Nagelsmann lässt dessen Zukunft offen

„Es gibt noch nichts zu vermelden, wir werden sehen wie es weitergeht“, sagte Julian Nagelsmann auf SPORT1 -Nachfrage am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Stuttgart über Tolisso, dessen Vertrag am 30. Juni ausläuft. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Nagelsmann lobt Tolisso

Einen Fan hat Tolisso gerade auch in Cheftrainer Nagelsmann: „Er hat eine unfassbare Siegesmentalität, will immer gewinnen, hat eine sehr gute Technik und bringt immer einen guten Geist mit ins Training.“

Verletzungen werfen Tolisso immer wieder zurück

Die erneute Muskelverletzung war bereits der vierte Ausfall in der Saison 2021/2022. Tolisso war danach völlig am Boden - bekam von den Bayern sogar Heimaturlaub, um seinen Kopf frei zu bekommen.

Tolisso verpasste 95 Pflichtspiele

In Zahlen ausgedrückt heißt das: In seinen fünf Jahren bei den Bayern verpasste Tolisso 95 Pflichtspiele, fiel laut dem Daten-Portal Transfermarkt insgesamt 548 Tage aus .

Dem entgegen stehen 117 Pflichtspiel-Einsätze. Der Torgefährliche Franzose, der in den 117 Einsätzen auf 21 Tore und 15 Vorlagen kommt, absolvierte also nur knapp die Hälfte aller möglichen Pflichtspiele.

Tolisso-Berater: „Gibt noch keine Entscheidung“

Olympique Lyon soll an einer Rückkehr interessiert sein, aber auch italienische und spanische Klubs haben bei der Tolisso-Seite angefragt. Das Geheimnis könnte sich am Sonntagabend lüften, wenn Tolisso nach fünf Jahren in München möglicherweise Abschied von den Fans in der Allianz Arena nimmt.