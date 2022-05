Premier League: Stolpert Pep zum letzten Mal?

Anzeige

Nach CL-Drama: Guardiola überrascht mit Spieler-Aussagen

Alex Steudel

Am drittletzten Spieltag in der Premier League können Pep Guardiola und Manchester City nach dem Patzer des FC Liverpool die Tabellenführung ausbauen. Es steht ein pikantes Duell an - Scheich gegen Saudis.

Rot gegen Blau, im spannenden Titelrennen auf der Insel liegt der Ball nun bei Manchester City. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Nachdem Jürgen Klopps FC Liverpool am Samstag gegen Tottenham Hotspur nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen ist, bietet sich für die angeschlagenen Sky Blues die Chance, auf drei Punkte davonzuziehen.

Am Sonntagnachmittag kommt es zum Duell Scheichs (ManCity) gegen Saudis (Newcastle). (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

In England sprechen sie deshalb schon von „El Gasico“ (kommt vom englischen „Gas“ für Benzin). (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Generalüberholter Kader

Es ist das Superduell Neureich gegen Ganzneureich. City steht oben, und da will Newcastle mit seinem neuen Besitzer, dem Staatsfonds von Saudi-Arabien (Vorsitzender: Kronprinz Mohammed bin Salman), auch hin. Aber eher nächste Saison, in dieser geht das nicht mehr, denn der Klub wurde erst im Winter übernommen, dafür richtig.

Der Kader ist für 110 Millionen Euro generalüberholt, die Mannschaft von Trainer Eddie Howe legte in der Liga eine entsprechende Aufholjagd hin: vom 19. Platz im Dezember 2021 auf Rang zehn jetzt. Neun Plätze hoch nach der Winterpause, das entspräche in dieser Bundesliga-Saison der Spanne Arminia Bielefeld-TSG Hoffenheim.

Newcastle gewann zuletzt vier von fünf Spielen (Niederlage: gegen Liverpool), es könnte also spannend werden heute (Anpfiff: 17.30 Uhr). Sind die selbstbewussten Magpies (deutsch: Elstern, wegen der schwarz-weißen Trikots) der nächste Stolperstein für Pep Guardiola?

ManCity: Titellose Saison droht

Oder bringt der Sonntag eine Vorentscheidung, nach dem Unentschieden der Reds gegen die Spurs? Der Vorteil liegt nun bei den Mannen von Guardiola, jedoch ist ManCity nach dem Drama von Madrid am Mittwoch, dem Aus im Champions-League-Halbfinale gegen Real, mental angeschlagen. Trainer Pep Guardiola redete plötzlich sogar davon, womöglich „nicht gut genug“ für den Job zu sein.

Gegen ManCity spricht heute auch die psychische Verfassung seiner Spieler, denen im Worst Case eine titellose Saison droht - die erste seit fünf Jahren.

Für den Tabellenführer spricht wiederum die Geschichte: Newcastle-Coach Eddie Howe hat eine hundsmiserable Pep-Statistik vorzuweisen, er verlor elf von elf Duellen gegen Guardiola – bei einem Torverhältnis von 5:34.

Was außerdem für City spricht: Die Wut der Spieler. Das war schon vor drei Jahren so. Die Mannschaft erholte sich 2019 vom Champions-League-Schock, dem Viertelfinal-Aus gegen Tottenham, glänzend, gewann damals die vier restlichen Ligaspiele und wurde englischer Meister.

Guardiola: „Sie sind gut“

Guardiola warnte Newcastle deshalb bereits vor: Seine Mannschaft müsse nach der verheerenden Niederlage in Spanien „reagieren“, sagte er. Und Liverpool-Trainer Klopp, der den Ligapokal ja schon in der Tasche hat, im FA-Cupfinale steht und nach dem Finaleinzug in der Champions League weiter vom Quadrupel träumt? Spielt die Sache herunter.

„Ja, es war ein schwerer Schlag, der nächste Morgen ist nicht erfreulich“, sagte er am Freitag. „Aber dann gibt es einen Moment, in dem man erkennt, dass man das nicht mehr ändern kann und sich auf das konzentrieren muss, was als Nächstes kommt. Und das ist Newcastle am Sonntag. Sie werden bereit sein. Sie sind zu gut.“