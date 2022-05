Eishockey WM live auf SPORT1: Deutschland - Kanada im Free-TV und Stream

Söderholm: "Dauerhaft in die Top 4"

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft tritt beim WM-Auftakt gegen den Rekordchampion Kanada an. Kampfansagen gibt es vom Team keine - Grund zum Optimismus aber schon.

Die Eishockey-WM steht in den Startlöchern!

Für die deutsche Nationalmannschaft geht es am 13. Mai gleich mit einem echten Kracher los. Die DEB-Cracks bekommen es in Helsinki mit Titelverteidiger Kanada zu tun.

Der Rekordweltmeister ist der erste von sieben Gegnern in der Gruppe A - Deutschland trifft außerdem auch noch auf die Schweiz, die Slowakei, Dänemark, Kasachstan Frankreich und Italien.

Auf die Formulierung eines WM-Ziels - oder gar auf Kampfansagen - hatte die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm im Vorfeld verzichtet. „Ich denke, wir haben aus den Olympischen Spielen vielleicht ein bisschen gelernt, was dieses offensive Aussprechen der Erwartungen betrifft“, sagte Kapitän Moritz Müller. In Peking war das Team im Winter nach mehreren enttäuschenden Auftritten früh gescheitert.

Eishockey-WM 2022: Deutschland startet gegen Kanada

Auch Söderholm zeigte sich daher zurückhaltend: „Ein WM-Ziel wird es von mir nicht geben. Das Ziel muss von der Mannschaft kommen", sagte der Finne, der bei der WM im vergangenen Jahr in Riga mit dem deutschen Team ins Halbfinale stürmte und am Ende Vierter wurde.

Das frühe Aus bei den Winterspielen in Peking schon im Playoff um den Viertelfinaleinzug war der erste Rückschlag für Söderholm. Im Vorfeld von Peking hatte die DEB-Auswahl von Gold-Ambitionen gesprochen.

Einzig Dominik Bittner von den Grizzlys Wolfsburg wurde vor dem nächsten Groß-Event etwas deutlicher: „Wir wollen schon angreifen, sodass wir in Richtung Medaillenkampf irgendwie gehen.“ Und Müller pflichtete vorsichtig bei: „Wir haben eine gute Mannschaft und wollen wieder ein Wörtchen mitreden.“

Phänomen Seider soll DEB-Team bei WM helfen

Müller ist bereits begeistert von der Entwicklung und den Leistungen der beiden NHL-Youngster Moritz Seider und Tim Stützle und freut sich auf die gemeinsame WM. „Toll, wenn die Jungs für Deutschland spielen. Die Strahlkraft hilft dem Sport in Deutschland", sagte der Kölner.

Verteidiger Seider, der in der NHL-Hauptrunde in 82 Spielen für die Detroit Red Wings auf 50 Scorerpunkte (7 Tore, 43 Assists) kam, ist „ein Phänomen“ für Müller. Der Schritt hin zu einem der dominantesten Verteidiger in der NHL sei „toll und klasse für das deutsche Eishockey. Mit seiner Präsenz und seiner Qualität wird er uns enorm helfen“, ergänzte der 35-Jährige.