Formel 1: Mercedes-"Känguru" in Miami ärgert Russell - nur Lewis Hamilton ist zufrieden

Nach starken Eindrücken am Freitag findet sich Mercedes im Qualifying in Miami zurück im Mittelfeld. Toto Wolff verteidigt das Konzept des Autos, sein Schützling George Russell ist gefrustet. Nur Lewis Hamilton freut sich.

So gut es nach George Russells Tagesbestzeit am Freitag für Mercedes beim Miami-GP (Sonntag ab 21.30 Uhr im LIVETICKER) auch aussah, so hart ist für die Silberpfeile die Landung auf dem Boden der Tatsachen nur 24 Stunden später.