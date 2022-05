Boxen: Jürgen Blin verstorben - Deutscher trat einst gegen Muhammad Ali an

Trauer in der deutschen Box-Szene. Jürgen Blin, einer von nur zwei Deutschen, die gegen Muhammad Ali antraten, ist gestorben.

Er stammte von der Insel Fehmarn, kämpfte gegen den Größten und boxte sich auf den EM-Thron im Schwergewicht. Jürgen Blin war in den 1970er Jahren einer der besten Profiboxer Deutschlands.

Am Samstagabend verstarb der Hamburger im Alter von 79 Jahren an den Folgen eines Nierenleidens im Krankenhaus in Reinbek. Das bestätigte Blins Sohn Jörg dem SID. Zuvor hatten das Hamburger Abendblatt berichtet.