Fußball: Aufstiegsmärchen in Englands vierter Liga

Den Bristol Rovers gelingt in Englands vierter Liga ein Aufstiegsmärchen. Sie holen furios einen Sieben-Tore-Rückstand auf und die Regularien verhelfen ihnen zum Aufstieg.

Sie holten einen Sieben-Tore-Rückstand gegenüber dem direkten Kontrahenten Northampton Town auf und siegten am Samstag dramatisch mit 7:0, was den Aufstieg bedeutete.

Vor dem letzten Spieltag in der EFL League Two (4. Liga) waren sie mit Northampton punktgleich, aber belegten Rang vier, da sie das schlechtere Torverhältnis hatten. Dieser Platz hätte nicht für den direkten Aufstieg gereicht, sondern nur für die Playoffs.

Drei Tore innerhalb von sechs Minuten

Northampton löste seine Aufgabe souverän und holte einen 3:1-Sieg in Barrow. Bedeutete, dass Bristol mit sieben Treffern Abstand gewinnen musste, um sich noch an Northampton vorbeizuschieben. Grund dafür sind die Regularien, die besagen, dass bei Punktgleichheit das Team vorne steht, welches mehr Treffer erzielt hat.

Nach rund einer Stunde führten die Rovers mit 4:0. Ihnen fehlten somit drei Tore. Was in der Schlussphase geschah, ist nun Rovers-Geschichte, denn das Team von Joey Barton schoss binnen sechs Minuten drei Treffer und lag in der 85. Minute mit 7:0 vorne.