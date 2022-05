Pep Guardiola macht City-Bossen Ansage: "Dann werde ich weg sein"

Der City-Coach erzählt von einer Ansage, die er den Klub-Bossen gemacht habe. „Wann man ihnen (den Verantwortlichen, Anm.) etwas vorwirft, sage ich ihnen: ‚Erklärt mir das.‘ Sie erklären es und ich glaube es. Ich habe ihnen gesagt: ‚Wenn ihr mich anlügt, bin ich am nächsten Tag nicht hier. Ich werde weg sein und wir werden keine Freunde mehr sein.“

Guardiola: Darum habe ich City verteidigt

Auslöser für Guardiolas klare Worte in Richtung Chefetage waren die Vorwürfe, die wegen vermeintlichen Verstößen gegen das Financial Fairplay in der Vergangenheit gegen seinen Verein geäußert wurden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)