2. Bundesliga: Mike Büskens bleibt FC Schalke treu - aber in anderer Funktion

Im Aufstiegs-Spiel am Samstag gegen St. Pauli sei seine Mannschaft trotz 0:2-Halbzeitrückstand „sehr zuversichtlich“ in die Kabine gegangen, „weil wir uns auch in der ersten Halbzeit schon drei, vier Hochkaräter erspielt haben“, so der zukünftige Co-Trainer. „Wir wussten, wenn wir eins machen, dann kippt das. Dann steht das Stadion wie eine Wand hinter uns, dann werden wir St. Pauli weiter nach hinten drängen und zu weiteren Möglichkeiten kommen.“