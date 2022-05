Roses Plädoyer für Moukoko: "Der ist 17"

Dortmunds Trainer Marco Rose hat seinen jungen Stürmer Youssoufa Moukoko vehement in Schutz genommen.

Dortmunds Trainer Marco Rose hat seinen jungen Stürmer Youssoufa Moukoko vehement in Schutz genommen. "Wisst ihr, wie alt der Junge ist? Der ist 17. Dann wird geschrieben: Der Absturz des Youssoufa Moukoko. Wenn ich mit 17 so was über mich hätte ergehen lassen oder lesen müssen, weiß ich nicht, wie es mir gegangen wäre", sagte Rose nach dem 3:1 (1:0) des BVB bei Absteiger SpVgg Greuther Fürth.