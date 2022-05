Box-Star Alvarez verpasst WM-Titel im Halbschwergewicht

Las Vegas (SID) - Mexikos Box-Idol Saul Alvarez hat den WM-Titel im Halbschwergewicht überraschend verpasst. Der 31-Jährige unterlag am Samstag in Las Vegas dem russischen WBA-Weltmeister Dmitri Biwol einstimmig nach Punkten und musste damit die zweite Niederlage seiner Karriere hinnehmen. Biwol gewann hingegen auch seinem 20. Profikampf.

"Natürlich will ich den Rückkampf", kündigte Alvarez, der unter dem Kampfnamen "Canelo" in den Ring steigt, nach der Niederlage an. Biwol sei ein "großartiger Champion". Aber: "Das ist noch nicht das Ende", sagte Alvarez. Sein Gegner steht einer Revanche offen gegenüber. "Kein Problem. Lass uns darüber reden", antwortete Biwol.