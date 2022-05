Bestwert für SPORT1: Millionen-Publikum sieht Schalker Bundesliga-Rückkehr

Im Schnitt 970.000 Fußballfans erlebten am Samstagabend die Rückkehr von Schalke 04 in die Bundesliga durch den Erfolg gegen den FC St. Pauli mit.

Im Schnitt 970.000 Fußballfans erlebten am Samstagabend die Rückkehr von Schalke 04 in die Bundesliga durch den 3:2 (0:2)-Erfolg in der 2. Liga gegen den FC St. Pauli in der Live-Übertragung von SPORT1 mit.