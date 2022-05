3. Liga: Gänsehautmoment für den Kapitän des SV Meppen

Er verkündetet am Donnerstag sein Karriereende. Nachdem der 31-Jährige zuletzt am 31. Oktober 2020 ein Pflichtspiel bestreiten konnte, feierte er beim Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig sein Comeback - welches nur sechs Minuten dauerte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 3. Liga)

Leugers‘ Frau hält Auswechseltafel hoch

„Thilo, Thilo“-Rufe waren in der Hänsch Arena zu hören. Leugers schnappte sich den Ball verwandelte unten rechts in die Ecke, durfte ein letztes Mal mit den SVM-Fans jubeln und schrie all das, was sich in den letzten Monaten angestaut hat, heraus. Seine Mitspieler und Teamkollegen auf der Ersatzbank liefen zu Leugers, um ihn zu feiern. Seine Freude war ihm sichtlich anzusehen.