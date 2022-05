Volleyball-Bundesliga: Finale der Frauen mit Stuttgart und Potsdam live im TV, Stream bei SPORT1

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen steht die Entscheidung an. Allianz MTV Stuttgart und der SC Potsdam greifen im entscheidenden Duell nach dem Titel - SPORT1 ist live dabei.

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen steht ein letztes Spiel an: Zwischen Allianz MTV Stuttgart und dem SC Potsdam kommt es zum entscheidenden fünften Duell - und SPORT1 ist am Sonntag um 19.15 Uhr live im Free-TV und im Stream dabei. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)

Zu finalen Durchgang in der Best-of-five-Serie kommt es nur deshalb, weil Potsdam am Freitag seinen Matchball ungenutzt ließ. Die Norddeutschen wollen sich zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte zur besten Mannschaft Deutschlands küren - und verloren in einem Fünfsatz-Thriller mit 2:3.