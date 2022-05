NHL: Sturm und Colorado trennt noch ein Sieg vom Viertelfinale

Eishockey-Profi Nico Sturm steht in den Playoffs der NHL vor dem Einzug ins Viertelfinale.

Eishockey-Profi Nico Sturm steht in den Playoffs der nordamerikanischen NHL vor dem Einzug ins Viertelfinale.

Mit Colorado Avalanche gewann der 27-Jährige bei den Nashville Predators mit 7:3, damit führt das zweitbeste Team der Hauptrunde in der Best-of-seven-Serie mit 3:0. Sturm blieb ohne Scorerpunkt. Das möglicherweise bereits entscheidende Spiel findet am Montag wiederum in Nashville statt.