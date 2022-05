Boxen: Canelo Alvarez verliert sensationell gegen Russen Bivol: "Habe seine Power gefühlt"

Canelo: Ich habe seine Power gefühlt

In den letzten 16 Monaten hatte Alvarez in der Gewichtsklasse bis 168 Pfund alle vier WM-Titel geholt und sich zum unumstrittenen Champion im Mittelgewicht gekrönt. In der Klasse bis 175 Pfund wollte er sich nun einen Titel zurückholen, scheiterte aber an Bivol.