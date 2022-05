Theis in zwei Minuten ohne Punkt: Boston verliert Spiel drei

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis ist bei der Niederlage der Boston Celtics im dritten Viertelfinalspiel der NBA-Play-offs in Milwaukee ohne Punkt geblieben. Theis kam von der Bank und verbuchte in 2:17 Minuten Einsatzzeit lediglich einen Rebound. Boston geriet durch das 101:103 gegen die Bucks in der Serie mit 1:2 in Rückstand.