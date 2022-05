Verspielt RB Leipzig noch Champions League und Pokal-Sieg?

Das 1:3 bei den Glasgow Rangers am Donnerstag besiegelte nicht nur das Aus in der Europa League, die Pleite könnte für die Sachsen noch weitreichende Folgen haben.

Denn findet Leipzig nicht schnell wieder zurück in die Erfolgsspur, könnte die Saison trotz eines zwischenzeitlichen Hochs, doch noch äußerst enttäuschend enden - ohne Titel und in der Conference League.

RB Leipzig nach Aufschwung im Pokalfinale

Man war gerade durch einen Last-Minute-Sieg gegen Union Berlin ins Pokalfinale eingezogen, hatte mit den Glasgow Rangers im Halbfinale der Europa League einen vermeintlich leichten Gegner vor der Brust und stand in der Bundesliga nach einer starken Serie unter Domenico Tedesco auf einem Champions-Legaue-Qualifikationsplatz.

Doch nach dem Erfolg im Pokalhalbfinale fiel Leipzig in ein echtes Leistungsloch.

RB verlor drei der letzten vier Pflichtspiele

In der Liga unterlag man Union Berlin im heimischen Stadion mit 1:2, verlor gegen zehn Gladbacher mit 1:3 und unterlag zu allem Überfluss auch noch in Glasgow - aus der Traum vom deutschen EL-Finale gegen Eintracht Frankfurt!

Im schlechtesten aller Zeitpunkte rutschte RB erneut in eine Leistung und Ergebniskrise.

In den letzte vier Pflichtspielen kassierte die Tedesco-Truppe mehr Niederlagen als in den 23 Pflichtspielen unter dem mitten in der Saison nach Leipzig gekommenen Trainer.