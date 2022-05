Barcelona wieder in der Champions League

Jordi Alba schießt Barca in die Königsklasse © AFP/SID/CRISTINA QUICLER

Der FC Barcelona hat die erneute Teilnahme an der Fußball-Champions-League sicher. Die Katalanen gewannen am Samstag ohne den erkrankten deutschen Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen durch ein Tor von Jordi Alba in der vierten Minute der Nachspielzeit 2:1 (0:0) bei Betis Sevilla.