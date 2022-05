Leclerc holt Pole in Miami - auch Sainz im zweiten Ferrari vor Verstappen

WM-Spitzenreiter Leclerc in Miami auf der Pole © AFP/GETTY IMAGES/SID/JARED C. TILTON

Der WM-Führende Charles Leclerc (Monaco) geht von der Pole Position in das erste Rennen der Formel 1 in Miami (Sonntag, 21.30 Uhr MESZ/Sky). Der Ferrari-Pilot sicherte sich im Qualifying den besten Startplatz vor seinem Teamkollegen Carlos Sainz (Spanien). Hinter der roten Startreihe eins lauert Weltmeister Max Verstappen (Niederlande) im Red Bull. Leclerc sicherte sich beim fünften Saisonrennen zum dritten Mal die Pole.

Verstappen vergab eine bessere Startposition mit einem Fehler im ersten Sektor. "Ich habe es verbockt", sagte er noch am Funk. Dennoch: "Dass wir im Qualifying so konkurrenzfähig waren, hat mich wirklich überrascht", sagte Verstappen, der in den Trainingseinheiten von einigen technischen Problemen eingebremst worden war. "Ich denke, wir haben einen wirklich guten Job gemacht, aber wir müssen anfangen, die Wochenenden etwas weniger schwierig zu gestalten", forderte er in Richtung seines Teams.