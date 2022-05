Darts: Martin Schindler knackt Ex-Weltmeister - MvG mit Mega-Average

Bei den European Darts Open in Leverkusen setzt Martin Schindler seinen Erfolgslauf fort. Michael van Gerwen begeistert mit einem überragenden Drei-Dart-Average.

Nach seinem 6:4-Sieg gegen Rob Cross in der zweiten Runde der European Darts Open feierte das Publikum den 25-Jährigen mit anhaltenden „Martin Schindler“-Rufen.

Cross, der Weltmeister von 2018, nutzte diese Schwäche und drehte das Match zum 4:3. Aber dann fand Schindler wieder zu seiner alten Stärke zurück und flog mit drei Legs in Folge ins Achtelfinale. Dort trifft er auf Dimitri Van den Bergh.

Michael van Gerwen mit Weltklasse-Average

Im siebten Leg schrammte MvG nur knapp an einem Neun-Darter vorbei. Am Ende verpasste er die Doppel-12 für das perfekte Leg, holte sich aber doch mit zehn Darts das 4:3 und war in der Folge nicht mehr aufzuhalten.