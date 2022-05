Deutsche Siegesserie gerissen: Kienle bei Ironman-WM auf Rang 14

Frankfurt am Main (SID) - Ex-Weltmeister Sebastian Kienle hat die deutsche Siegesserie bei der Ironman-WM nicht retten können. Der Champion von 2014 landete am Ausweichort in St. George/Utah mit einem Rückstand von 25:18 Minuten lediglich auf Rang 14, der norwegische Olympiasieger Kristian Blummenfelt beendete die seit acht Jahren andauernde schwarz-rot-goldene Dominanz. Als bester Deutscher belegte Florian Angert (+10:19 Minuten) nach 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren sowie 42,195 Kilometer Laufen Platz fünf.