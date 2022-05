Bundesliga: Hertha BSC – 1. FSV Mainz 05, 1:2 (1:1)

Mit 1:2 verlor Hertha BSC am vergangenen Samstag zu Hause gegen den 1. FSV Mainz 05. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für den FSV. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der Gast hatte mit 4:0 gesiegt.

Karim Onisiwo bediente Silvan Dominic Widmer, der in der 24. Spielminute zum 1:0 einschoss. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Davie Selke beförderte das Leder zum 1:1 der Hertha in die Maschen (49.). Kurz darauf bereitete Anton Stach das 2:1 von Mainz durch Stefan Bell vor (80.). Letzten Endes ging der 1. FSV Mainz 05 im Duell mit Hertha BSC als Sieger hervor.