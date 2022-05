FC Bayern: Auch Sven Ulreich mit Vertragsverlängerung nach Thomas Müller

Kahn schlägt Alarm: "Dramatisch an Boden verloren"

Der FC Bayern macht in Sachen Zukunft auch bei einem Torwart Nägel mit Köpfen. Geht es nun auch mit Nummer Eins Manuel Neuer ganz schnell?

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Sven Ulreich bis 2023 verlängert. Der Torwart geht damit beim deutschen Rekordmeister in die siebte gemeinsame Saison.

Ulreich stand bereits von 2015 bis 2020 in München unter Vertrag, war nach einer Saison beim Hamburger SV aber im Sommer 2021 an die Säbener Straße zurückgekehrt. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

FC Bayern: Neuer Vertrag für Sven Ulreich

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic erklärte auf der Klub-Homepage: „Wir freuen uns, dass Sven noch ein weiteres Jahr beim FC Bayern bleibt. Er passt mit seinem Charakter und seiner Mentalität optimal in unsere Gruppe.“

Ulreich selbst kommentierte sein sich verlängerndes Engagement an der Säbener Straße: „Der FC Bayern ist in all den Jahren wie eine Familie geworden. Ich freue mich auf ein weiteres Jahr hier. Die Aufgabe hinter einem Welttorhüter wie Manuel Neuer macht mir Spaß, wir haben untereinander ein freundschaftliches, kollegiales Verhältnis.“ (BERICHT: Darum ergibt der Ibiza-Trip jetzt Sinn)